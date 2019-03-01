Son Dakika Haberleri: Fatih'te İnşaat İskelesi Çöktü

Fatih'te İnşaat İskelesi Çöktü

1 saat önce

İstanbul Fatih'te yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü.

Fatih'te İnşaat İskelesi Çöktü, System.String[]
İstanbul Fatih'te yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü. İskele, tek katlı evin ve park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Fatih Emin Sinan Mahallesi Pertevpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüye çöken iskele tek katlı evin ve park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı kapatarak yaya geçişine izin vermedi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, iskelenin devrildiği ev ve park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

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