Son Dakika Haberleri: Fatih'te İnşaat İskelesi Çöktü

Fatih'te İnşaat İskelesi Çöktü

49 dakika önce

Fatih'te yıkım aşamasında olan 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü.

Fatih'te yıkım aşamasında olan 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü.

Alınan bilgiye göre, Pierre Loti Caddesi'nde, yıkım aşamasındaki 4 katlı binanın inşaat iskelesi, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İskelenin üzerine devrildiği tek katlı ev ile iki araçta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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