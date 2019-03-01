Fatih'te İnşaat İskelesi Çöktü
49 dakika önce
Fatih'te yıkım aşamasında olan 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü.
Fatih
'te yıkım aşamasında olan 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü.
Alınan bilgiye göre, Pierre Loti
Caddesi'nde, yıkım aşamasındaki 4 katlı binanın inşaat iskelesi, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İskelenin üzerine devrildiği tek katlı ev ile iki araçta hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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