Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi. - Son Dakika

Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi.

6 saat önce

Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi.

Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi., System.String[]

Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi. - ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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