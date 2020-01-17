Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi. - Son Dakika

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Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi.
6 saat önce
Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini kesen firmaya EPDK 888 bin TL ceza verdi. - ANKARA
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