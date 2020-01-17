Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza - Son Dakika Ekonomi

Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza

6 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım'da Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti.

Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım'da Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti.

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, intihar sonrası elektriğin kesilmesine ilişkin kurum tarafından bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ve perakende satış faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ hakkında soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada soruşturmanın sonucuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Şirkete 888 bin 397 lira idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edildiği için ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Bizim şirketlere her zaman verdiğimiz mesaj, vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olmaları yönünde. Aksi halde 'Tüketiciyi üzeni biz de üzeriz' diyoruz. 6 Kasım'da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır aynı zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden, sahadaki personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir. Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız. Umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız."

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siyanür içerek intihar eden dört kardeşin elektriğini kesen firmaya 888 bin TL ceza kesildi
Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]