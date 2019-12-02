Son Dakika Haberleri: Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu
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Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Fatih'te İran uyruklu bir kişi, kiraladığı evde ölü bulundu.

Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Fatih'te İran uyruklu bir kişi, kiraladığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarından Fatih Küçüklagna Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, bir daireden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, İran uyruklu Sayid Abdilharababad'ın cesediyle karşılaştı. Şahsın öldüğünü tespit eden ekipler, ceset üzerinde ve dairede incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri şahsın alkol zehirlenmesinden kaynaklı ölmüş olabileceği üzerinde dururken, asıl ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

(Vedat Bayraktar - Medeni Topaloğlu/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu
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