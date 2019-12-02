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FATİH'TE İRANLI BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

6 saat önce

Fatih Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu.

FATİH'TE İRANLI BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU, System.String[]

Fatih Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu. Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir  binanın ikinci katında 21: 30 sıralarında meydana geldi Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi.  Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Polisten detaylar

-Binadan detaylar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
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Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu
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