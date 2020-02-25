Fatih'te İranlı silahlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı; Olay anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te İranlı silahlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı; Olay anları kamerada - Son Dakika

Fatih'te İranlı silahlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı; Olay anları kamerada

7 saat önce

Ersan SAN / Fatih'te, İran uyruklu kişilere ait tekstil dükkanına giren maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 İranlı, koli bandıyla elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı.

Fatih'te İranlı silahlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı; Olay anları kamerada, System.String[]

Ersan SAN/ Fatih'te, İran uyruklu kişilere ait tekstil dükkanına giren maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 İranlı, koli bandıyla elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı. Bu sırada içeri giren erkek çalışanı da bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, iş yerindeki laptop ve bir miktar parayı gasp ederek kaçtı. Kadınlardan birinin kurtulup camdan bağırması üzerine mahalleli, 1'ini çelme takarak düşürerek, 2 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşların darp ettiği 2 şüpheli polise teslim edilirken, kaçan 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 17.15 sıralarında Laleli Selimpaşa Sokak üzerinde bulunan hanın 3'üncü katındaki tekstil ihracatı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli silahlı ve bıçaklı 3 kişi işyerine gelerek, elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı. Bu sırada içeri giren erkek çalışanı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan şüpheliler, işyerindeki laptop bilgisayar, cep telefonu ve kasadaki bir miktar parayı gasp ederek kaçmaya başladı. Bağlı bulunan kadınlardan biri kurtularak pencereden dışarıya doğru bağırdı. Bunu duyan mahalleli, kaçan şüphelilerin önünü kesti. Vatandaşlar, şüphelilerden birini çelme takarak yere düşürdü. Yere düşen şüpheli ile bir arkadaşı daha vatandaşlarca yakalandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar, gasp şüphelilerini darp etti. Sağlık ekipleri, yaralı çalışan ile gasp şüphelilerini hastaneye kaldırdı. Vatandaşlar gelen polis ekiplerine 2 şüpheliyi teslim etti. Polis, kaçan 3'üncü şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İŞ YERİ ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Polis merkezine götürülen şüphelilerin İran uyruklu oldukları, gasp edilen iş yerinin de İranlılara ait olduğu, sandalyeye bağlanan kadın ile silahla yaralanan çalışanın da aynı ülke vatandaşları oldukları tespit edildi. Bıçakla ağır yaralanan Reşit P.'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin gasp olayının ardından kaçma çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak kaçmaya çalışan şüphelilerden birine vatandaşların çelme takıp düşürmesi, diğerini yakalamaları görülüyor.


Fatih, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:20 Kaynak: DHA
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