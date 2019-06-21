Son Dakika Haberleri: Fatih'te iş hanında yangın - İSTANBUL
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Fatih'te iş hanında yangın - İSTANBUL

1 saat önce

Fatih'te üç katlı iş hanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te üç katlı iş hanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Süleymaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi'ndeki üç katlı bir iş hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Yangın nedeniyle iş hanında hasar meydana geldi
Fatih'te iş hanında yangın - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:19 Kaynak: AA
İtfaiye, Fatih, Güncel
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