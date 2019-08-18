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Fatih'te iş merkezinde yangın

43 dakika önce

Fatih'te bir iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Fatih'te bir iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
İtfaiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:46 Kaynak: AA
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