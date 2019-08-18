Fatih'te iş merkezinde yangın
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Fatih'te bir iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:46 Kaynak: AA
Fatih'te bir iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Aksaray
Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
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