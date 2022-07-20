Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu

20.07.2022 14:57

Fatih'te bir iş merkezinin kullanılmayan asansöründe erkek cesedi bulundu.

Fatih'te bir iş merkezinin kullanılmayan asansöründe erkek cesedi bulundu.

Unkapanı Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinde çalışan bir kişi, kullanılmayan asansörden kötü koku fark etmesi üzerine asansörün kapısını açtı.

Burada bir erkek cesedi gören kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemenin ardından üzerinden kimliğini yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kişinin cesedi, Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Sıddık Metin, koku almaları üzerine arkadaşlarıyla aşağı indiklerini belirterek, "Çürümüş bir el fark ettik. Ondan sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer geldi, gereken işlemler yapıldı. En üst katta tinerciler kalıyordu. Büyük ihtimalle onlardan biridir." dedi.

Asansörün kullanılmadığını belirten Metin, "Kapısına kadar söküp götürmüşlerdi. En üst kat zaten boş. Defalarca yandı orası. Hala yanık izleri var." ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Unkapanı'nda iş merkezi asansöründe erkek cesedi bulundu Unkapanı'nda iş merkezi asansöründe erkek cesedi bulundu FATİH'TE ASANSÖR KABİNİNDE CESET FATİH'TE ASANSÖR KABİNİNDE CESET
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:06:51. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement