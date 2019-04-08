Fatih'te İş Yerinde Çıkan Yangın Binayı Sardı (1)

FATİH'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı.

FATİH'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü.



- İstanbul

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