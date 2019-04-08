Son Dakika Haberleri: Fatih'te İş Yerinde Çıkan Yangın Binayı Sardı (1)

Fatih'te İş Yerinde Çıkan Yangın Binayı Sardı (1)

1 saat önce

FATİH'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı.

Fatih'te İş Yerinde Çıkan Yangın Binayı Sardı (1), System.String[]
FATİH'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:49 Kaynak: DHA

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