Fatih'te İş Yerinde Çıkan Yangın Binayı Sardı (1)
1 saat önce
FATİH'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı.
FATİH'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:49 Kaynak: DHA
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