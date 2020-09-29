Fatih'te iş yerinde patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Fatih'te iş yerinde patlama: 2 yaralı

Fatih'te esans üretimi ve satışı yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Fatih'te esans üretimi ve satışı yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dükkanda küçük çaplı yangın çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda iş yeri çalışanı ile dükkanda çıkan yangına müdahale eden esnaf yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin patlamaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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