Son Dakika Haberleri: Fatih'te İş Yerinde Yangın

Fatih'te İş Yerinde Yangın

1 saat önce

Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

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Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Başvekil Caddesi Günaydın Sokak'ta bulunan 4 katlı pasajın alt katındaki elektronik malzeme dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:38 Kaynak: AA

Fatih, Güncel
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