FATİH'TE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ - Son Dakika

FATİH'TE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Fatih'te otomobille gelen silahlı 4 ya da 5 kişi, iş yerine ateş açtı.

Fatih'te otomobille gelen silahlı 4 ya da 5 kişi, iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir kişi silahla, bir kişi de kurşunlardan kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Plakası belirsiz bir otomobille caddeye gelen, henüz kimliği tespit edilemeyen 4 ya da 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfekle iş yerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu kaldırımda duran bir kişi, vücuduna isabet eden mermiyle yaralanırken, bir kişi de mermilerden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Silahlı grubun açtığı ateş sonucu çevredeki dükkanlara ve otomobillere de mermiler isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler, olay yerine geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği caddeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşunların isabet ettiği iş yerleri ve otomobillerde incelemelerde bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:28 202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 12:04 Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:09 Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Trump "rekor sürede" diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
00:05
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
17:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 05:39:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]