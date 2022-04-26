Son dakika: Fatih'te işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın - Son Dakika
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Son dakika: Fatih'te işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

26.04.2022 12:39
Son dakika: Fatih'te işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Bir son dakika haberine göre FATİH'te sur restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

FATİH'te sur restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangını itfaiye söndürdü.

Sarayburnu Kennedy Caddesi'nde bulunan sur restorasyonunda işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken üç konteyner kullanılamaz hale geldi.


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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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