Fatih'te dilenci, işportacı ve hanutçuluk yapanlara yönelik denetim - Son Dakika
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Fatih'te dilenci, işportacı ve hanutçuluk yapanlara yönelik denetim

09.08.2022 16:10
Fatih'te dilenci, işportacı ve hanutçuluk yapanlara yönelik denetim

Fatih'te İstanbul Emniyeti tarafından turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve işportacılık yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

Fatih'te İstanbul Emniyeti tarafından turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve işportacılık yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti tarafından turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu Fatih Beyazıt Meydanı'ndan Sirkeci Işıklar mevkiine kadar olan bölgede dilencilik, işportacılık ve hanutçuluk yapan şahıslara yönelik büyük çaplı denetim gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimlerde şüpheli kişilere yönelik asayiş uygulaması da yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda gerçekleşen asayiş uygulamalarında kimliği ve pasaportu olmayan 2 kişi polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Sultanahmet Meydanı'nda ise turist kafilelerini alışveriş yapmaları için belirli dükkanlara götürdüğü iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gerçekleşen denetimlerin sonunda 1215 kişinin sorgulanması sonucu 1 aranan şahıs ve 2 pasaportsuz kişi gözaltına alındı. Hanutçuluk yapan 14 kişi, dilencilik yapan 1 kişi ile çevreye rahatsızlık veren 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'nin bu kapsamdaki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

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İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI
Kaynak: İHA

Beyazıt Meydanı, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te dilenci, işportacı ve hanutçuluk yapanlara yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te dilenci, işportacı ve hanutçuluk yapanlara yönelik denetim - Son Dakika
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