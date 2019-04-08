Son Dakika Haberleri: Fatih'te İşyerinde Başlayan Yangın Binayı Sardı 1

Fatih'te İşyerinde Başlayan Yangın Binayı Sardı 1

1 saat önce

Ersan SAN - İstanbul DHAFatih'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı.

Ersan SAN - İstanbul DHA

Fatih'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:45 Kaynak: DHA

İstanbul, Fatih, Güncel
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