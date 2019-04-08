Fatih'te İşyerinde Başlayan Yangın Binayı Sardı 1
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHAFatih'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı.
Ersan SAN - İstanbul
DHA Fatih
'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:45 Kaynak: DHA
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