FATİH'TE İTFAİYE ARACININ ÇARPTIĞI 18 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ - Son Dakika

FATİH'TE İTFAİYE ARACININ ÇARPTIĞI 18 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ

Fatih, bir restoranda çalışan 18 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli kurye Enes Kösen itfaiye aracının altında kalarak, hayatını kaybetti.

Fatih, bir restoranda çalışan 18 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli kurye Enes Kösen itfaiye aracının altında kalarak, hayatını kaybetti.

Kaza saat 13.45 sıralarında Kızılelma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Enes Kösen Fatih'te bir restoranda kurye olarak çalışıyordu. Kösen aldığı bir siparişi götürmek için yola çıktı. Kösen, Kızılelma Caddesi'nde iddiaya göre önünde giden, Kocamustafapaşa İtfaiyesi'ne bağlı su tankerini sağından geçmeye çalışırken, park halindeki araca çarptı. Kösen daha sonra itfaiye aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kösen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kösen'in cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 18 yaşındaki Enes Kösen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

FATİH'TE İTFAİYE ARACININ ÇARPTIĞI 18 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE İTFAİYE ARACININ ÇARPTIĞI 18 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ - Son Dakika
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