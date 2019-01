Fatih'te Japon Kadın Turist İntihar Etti

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Japon uyruklu kadın turist henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı otel odasında intihar etti. Kendini odasında bulunan su borularına kabloyla bağlayarak asan Japon turist, intihar etmeden önce hem İngilizce hem de Japonca not bıraktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Hocapaşa Mahallesi Dervişler sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otel rezervasyonu bugün sona erecek olan Japon uyruklu Sion Hata'yı uyarmak için 4. katta bulunan odasına giden otel görevlileri kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine otel görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otel odasının kapısını açtığında Sion Hata'yı odasında su borularına kabloyla bağlanmış halde buldu.

Japon Konsolosluğundan yetkililer olay yerine geldi

Olay yerine gelen polis ekiplerinin bildirmesi üzerine durum Cumhuriyet Savcılığına aktarıldı. Ayrıca intihar eden Hata'nın ailesine bildirilmesi için Japon Konsolosluğundaki yetkililer bilgilendirildi. Otel odasında inceleme yapmak için de bölgeye olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede otel odasında bulunan kabloları delil torbasına koyarak incelemek üzere götürdü. Otel önüne gelen Japon yetkililer de polis ekiplerinden bilgi alarak durumu Japonya'ya bildirmek üzere olay yerinden ayrıldı. Savcının incelemesinin ardından Hata'nın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İntihar etmeden önce Japonca ve İngilizce not bırakmış

Sion Hata'nın intihar etmeden önce bir not kağıdına hem İngilizce hem de Japonca bir not bıraktığı öğrenildi. İngilizce notta Polis ekiplerine hitaben intihara kalkıştığını ve kendini tanıttığı öğrenilirken otel yetkililerine de teşekkür etti. Japonca notta ise erkek arkadaşıyla sorunları olduğu için böyle bir şeye kalkıştığını ve cenaze töreninin yapılmasını istemediği bilgisine ulaşıldı.

