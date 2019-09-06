Son Dakika Haberleri: Fatih'te kablo döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Fatih'te kablo döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

33 dakika önce

Fatih'te kablo döşeyen Azerbaycan uyruklu bir işçi, binanın elektrik sistemindeki elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti.

Fatih'te kablo döşeyen Azerbaycan uyruklu bir işçi, binanın elektrik sistemindeki elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Rufat Fahradov, 5 katlı iş merkezine fiber optik kablo döşerken binanın giriş kısmında bulunan beton gölgelikteki elektrik akımına kapıldı. Fahradov'un mesai arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fahradov'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri beton gölgeliğe düşen cesedin kaldırılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracına taktıkları bir aparat yardımıyla gölgelikte bulunan cesedi aşağıya indirdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Fahradov'un cesedi cenaze aracına konularak incelenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 22 yaşındaki gencin ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi.

Azerbaycan, Akdeniz, Polis, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:30 Kaynak: DHA
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