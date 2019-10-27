Son Dakika Haberleri: Fatih'te kaçak alkol ve sigara operasyonu kamerada
Son Dakika Güncel Fatih'te kaçak alkol ve sigara operasyonu kamerada

Fatih'te kaçak alkol ve sigara operasyonu kamerada

1 saat önce

Fatih'te kaçak alkol ve sigara satışı yapan iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 165 litre kaçak alkol, bin 460 paket kaçak sigara, ele geçirdi.

Fatih'te kaçak alkol ve sigara satışı yapan iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 165 litre kaçak alkol, bin 460 paket kaçak sigara, ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi de savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Fatih Aksaray Mahallesi Küçüklanga Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden kaçak alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisini alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalarda ekipler, 16 Ekim günü saat 14.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Müzaffer G. (33) isimli şahıs yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda, 165 litre kaçak alkol bin 460 paket kaçak sigara, 27 paket içerisi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Muzaffer G., isimli şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

(İHA)

Fatih'te kaçak alkol ve sigara operasyonu kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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