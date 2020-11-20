Son dakika... Fatih'te kaçak elektronik cihaz operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Fatih'te kaçak elektronik cihaz operasyonu
20.11.2020 11:32
Son dakika haberlerine göre Fatih'te iki farklı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kaçak cep telefonu, oyun konsolu ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.
Fatih
'te iki farklı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan kaçak cep telefonu, oyun konsolu ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'teki adreste ülkeye kaçak yollardan sokulan çok sayıda telefon, oyun konsolu ve elektronik cihazın satışının yapıldığı bilgisini aldı. İnternet üzerinden ve bir iş yerinden satışı yapılan cihazlarla ilgili operasyon düzenledi. Depo ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan farklı marka ve modellerde 136 cep telefonu, 69 oyun konsolu, 9 taşınabilir şarj cihazı, kulaklık şarj aleti i akıllı saat ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.
- İstanbul
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