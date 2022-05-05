FATİH'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi. Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Kaynak: DHA
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