Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI

05.05.2022 16:30
Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI

Son dakika gelişmesine göre FATİH'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı.

FATİH'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi. Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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