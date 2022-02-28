Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı

28.02.2022 16:11
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı

FATİH'te kaçak göçmenlerin tutuldukları 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FATİH'te kaçak göçmenlerin tutuldukları 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 73 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan göçmenlere yönelik çalışma başlatı. Çalışmalar sonucunda Fatih'te göçmenlerin tutulduğunu tespit ettiği 7 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat destekli operasyonlarda 73 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 73 yabancı uyruklu göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemleri devam ediyor. Öte yandan adreslere yapılan baskın anları kameralara yansıdı.


Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı - Son Dakika
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