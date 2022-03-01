FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 73 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 73 KİŞİ YAKALANDI

01.03.2022 05:25

FATİH'te kaçak göçmenlerin tutuldukları 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FATİH'te kaçak göçmenlerin tutuldukları 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 73 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan göçmenlere yönelik çalışma başlatı. Çalışmalar sonucunda Fatih'te göçmenlerin tutulduğunu tespit ettiği 7 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat destekli operasyonlarda 73 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 73 yabancı uyruklu göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemleri devam ediyor. Öte yandan adreslere yapılan baskın anları kameralara yansıdı.

FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 73 KİŞİ YAKALANDI
FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 73 KİŞİ YAKALANDI
FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 73 KİŞİ YAKALANDI

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Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı Son dakika gündem: Kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok evlerine' operasyon: 73 kişi yakalandı Son dakika gündem: Kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok evlerine' operasyon: 73 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 73 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 73 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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