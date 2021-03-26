FATİH'TE KAÇAK İŞLETİLEN SAĞLIK KLİNİĞİNE OPERASYON

Haber - Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Fatih'te kaçak olarak işletilen sağlık kliniğine düzenlenen baskında 6 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tıbbı malzeme ele geçirildi.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Haseki Sultan Mahallesi'nde bir iş merkezine girip çıkan kişiler olduğunu gördü. Şüphe üzerine binaya giren polis ekipleri 2. kattaki iş yerinin klinik olarak kullanıldığını belirledi. İçeride hastaların beklediği yine 3 farklı odada doktor olduklarını iddia eden 3 kişinin hastaları muayene ettiği görüldü. Yapılan incelemelerde iş yerinin hiç bir izin belgesinin olmadığı, muayene yapan ve doktor olduğunu iddia eden kişilerinde diplomasının bulunmadığı tespit edildi. Yine sözde sağlık kliniğinde çalışan temizlik görevlisi ve sekreterin kaçak çalıştıkları ortaya çıktı. Kaçak sağlık kliniğine gelen hastaların bilgilerine başvurularak serbest bırakılırken, işletme sahibi ile sözde 3 doktor ve 2 çalışan gözaltına alınarak Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.