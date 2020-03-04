Fatih'te kaçak nargile tütünü operasyonu 4 gözaltı - Son Dakika

Fatih'te bir evde kaçak nargile tütün üretimi yapıldığını bilgisine ulaşan polis, adreste Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalarken onlarca kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Fatih, Sümbül Efendi Mahallesindeki bir binanın giriş katında kaçak nargile tütün üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Mobil Park Timleri çalışma başlattı. 24 Şubat günü saat 21.00 sıralarında binanın bulunduğu sokağa giden polis, binanın önünde duran bir kişinin tedirgin tavırları sergilediğini gözlemledi. Bunun üzerine şüphelinin yanına giden polis, şüphelinin Suriye uyruklu Cihad S. olduğunu ve tütün üretimi yapılan binada oturduğunu tespit etti. Polis, binanın açık olan kapısından yerde duran nargile tütünlerini görerek şüphelinin evini göstermesini istedi. Şüphelinin evinden yoğun tütün kokusu gelmesi üzerine evde yapılan aramalarda 73 kilogram nargile tütünü, 80 kilogram gliserin maddesi, 15 kilogram glikoz maddesi, 26 kilogram işlenmemiş tütün, bin 20 boş nargile paketleme kabı, 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü maddesi, vakum cihazı ve poşet ağzı kapamakta kullanılan makine ele geçirildi. Evde bulunan Cihad S.(31), Hamid E. (25), Muhammed E. (24) ve Yusuf S. (24) gözaltına alındı.

Cihad S.'nin pasaport kanuna muhalefet suçundan, Hamid E.'nin kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan, Yusuf S.'nin ise pasaport kanuna ve kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.