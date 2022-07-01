Son Dakika | FATİH'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA YAŞANAN ARBEDEDE 1 POLİS YARALANDI

? FATİH'de, bir iş yerine gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda yaşanan arbedede bir polis memuru başından yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Adnan Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arka bölümünde kaçak malzeme satıldığı ihbarı yapılan bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında ekipler ile iş yeri sahipleri arasında önce sözlü tartışma, ardından arbedeye yaşandı. Arbede sırasında başını kapıya çarptığı iddia edilen bir polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ekibi sevk edildi. Polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneya kaldırıldı. Başına 3 dikiş atılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı görgü şahidi Barış Özer, Ben içeride börek kesiyordum, sesler gelince dışarı çıkıp baktım. Üç kişi vardı. Ben de 'ne oldu' dedim. Sonra 'hakkınızda ihbar var' dedi. Burada ayağı kaydı muhtemelen kapıya çarptı. Kafası kanadı. Sonra silah çıkartıp havaya ateş açtılar. Daha sonra olay baya büyüdü. Biz araya girdikö dedi.