Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada

08.07.2022 21:08

Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı.

Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te Kurban Bayramı öncesinde alınan koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı. Trafikte araçların arasında koşan 2 kurbanlık koyun sahipleri tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde Kurban Bayramı öncesinde alınan kurbanlık koyunlar, kamyonetten atlayarak kaçmayı başardı. Cadde üzerinde araçların arasında koşan kurbanlık koyunlar nedeniyle trafik bir anda durdu. Kısa sürede yakalanan 2 koyun kamyonete koyularak götürüldü. Koyunların yakalanmasıyla trafik normale döndü. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Fatih, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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