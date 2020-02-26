FATİH'TE KADINA SALDIRAN KİŞİYE DAYAK - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE KADINA SALDIRAN KİŞİYE DAYAK - Son Dakika

FATİH'TE KADINA SALDIRAN KİŞİYE DAYAK

6 saat önce

Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu.

FATİH'TE KADINA SALDIRAN KİŞİYE DAYAK, System.String[]

Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu farkeden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.

Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiği cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Çevreye tehditler savuran yarı çıplak bir kişi elinde sopayla yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Kadının önce üzerine yürüyen saldırgan daha sonra tekmeler savurdu, sopayla kadına vurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan kadın uzaklaşmaya çalıştı. Olayı gören çevredekiler saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Saldırgana feci şekilde dövüldü. Saldırganı araya girenler kurtardı.  Dayak yiyen saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Saldırganın kadını dövmeye çalışması

-Saldırganı dövenlerin görüntüsü

Saldırganın kaçmaya çalışması

Detaylar


- İstanbul
Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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