FATİH'TE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN YANKESİCİLERE GÜNLER SÜREN TAKİP - Son Dakika

FATİH'te yankesicilik yaparak bir kadının cep telefonunu alıp kaçan iki şüpheliden biri polisin günler süren çalışması sonucu yakalandı. Saatler süren görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucu yeri tespit edilen şüpheli kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Atikali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir binanın girişinde 8 Şubat günü Dilanur K. adlı kadının cep telefonunu, bir kişi tarafından yankesicilik yapılarak çalındı. Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Balat Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, özel ekip oluşturdu. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları tek tek toplanarak yapılan incelemede şüphelilerini iki kişi oldukları tespit edildi. Kapsamlı güvenlik kamera incelemesi çalışmalarında şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla farklı yönlere kaçtıkları belirlendi. Polisler görüntü kayıtlarının olduğu daha geniş bir bölgeyi mercek altına alarak şüphelilerin plakası tespit edilemeyen beyaz renkli araçla kaçtıkları anlaşıldı.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE kayıtları alınarak geçmişe yönelik detaylı inceleme yapılırken bu aracın 34 DC 770 plakalı olduğu ve bu araca yankesicilik olayından 2 saat önce Edirnekapı'daki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı tespit edildi. Polis ekipleri akaryakıt istasyonundaki kamera kayıtlarını da incelerken şüphelilerden birisinin araca yakıt alan, daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan Murat K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek yaptıkları çalışmalarda Murat K.'nın Fatih'teki Ayvansaray Mahallesi Kani Efendi'deki bir evde kaldığını saptadı. Ancak, bu adreste şüpheliye ulaşılamadı. Günler süren takibin ardından 16 Şubat Çarşamba günü olayda kullanılan aracın şüphelinin kaldığı yere yakın bir sokakta park halinde olduğu görüldü. Sivil ekipler tarafından önlem alınarak şüphelinin aracı almak üzere gelmesinin beklenmesine karar verildi.

Sabırlı bekleyiş ardından Murat K.'nın aynı gün saat 13.00 sıralarında araca doğru geldiği görüldü. Ancak şüpheli polisleri fark ederek kaçmak istedi. Hızlıca kaçarken taksiye binmek isteyen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Balat Polis Merkezi Grup Amirliği'ne teslim edildikten sonra sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.