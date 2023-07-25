Fatih'te Kadınlara Yangın Tüpü Sıkan Şüpheliler Yakalandı

İstanbul Fatih'te kaldırımda bekleyen bir kadına "Çalışıyor musunuz?" sorusunu yönelttikten sonra yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Sosyal medya üzerinde bir otomobilden yolda yürüyen kadının üzerine yangın tüpü sıkılan görüntülerin yayılması üzerine soruşturma açıldı. Polis şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gözaltına aldığı Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Şüpheliler, infial yaratan görüntüyü sosyal medya hesaplarından "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaşmıştı.
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