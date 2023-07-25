Fatih'te Kadınlara Yangın Tüpü Sıkan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te Kadınlara Yangın Tüpü Sıkan Şüpheliler Yakalandı

25.07.2023 17:17

Fatih'te kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Savcılığın isteği üzerine şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Fatih'te kaldırımda bekleyen bir kadına "Çalışıyor musunuz?" sorusunu yönelttikten sonra yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medya üzerinde bir otomobilden yolda yürüyen kadının üzerine yangın tüpü sıkılan görüntülerin yayılması üzerine soruşturma açıldı. Polis şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler yakalandı.

Kaldırımda bekleyen kadına 'Çalışıyor musunuz?' dedikten sonra yangın tüpü sıkan magandalar için hesap zamanı

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gözaltına aldığı Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaldırımda bekleyen kadına 'Çalışıyor musunuz?' dedikten sonra yangın tüpü sıkan magandalar için hesap zamanı

DÜŞTÜKLERİ NOT DA İĞRENÇ

Şüpheliler, infial yaratan görüntüyü sosyal medya hesaplarından "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaşmıştı.

Kaynak: DHA
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Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Kadınlara Yangın Tüpü Sıkan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika


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