Fatih'te kadınların sanat eserleri sergide görücüye çıktı - Son Dakika

Fatih Belediyesi bünyesindeki Karınca Eğitim Birimi'nin Fatih Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği kursta kadınların yaptığı eserler sergilenmeye başlandı.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, porselen boyama, seramik biçimlendirme, cam boyama, hüsn-i hat, tezhip, ebru, kaligrafi ve yağlı boya resim branşlarındaki kursiyerlerin eserleri "Yazıdan Renge" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Kadınlarımız şefkatleriyle, emekleriyle, birikimleriyle, üretkenlikleriyle Fatih'imize her zaman, çok büyük katkılar sağlıyorlar. Biz Fatih Belediyesi olarak kadınlarımızın üretime katılmaları, onların içindeki girişimcilik ruhunu harekete geçirecek güzel ve yararlı projelere imza atmak için çalışıyoruz. Buradaki kurslarda edinilen bilgilerin bir beceriyle, emekle yoğrulması, bir kazanca, aile bütçesine katkıya dönüşmesi mutluluk verici bir şey." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılan sergi, 21 Ocak Cuma gününe kadar Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.