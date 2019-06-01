Son Dakika Haberleri: Fatih'te Kadir Gecesi programı
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te Kadir Gecesi programı

36 dakika önce

İstanbul Müftülüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla Fatih Camisi'nde program düzenledi.

Fatih'te Kadir Gecesi programı, System.String[]
İstanbul Müftülüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla Fatih Camisi'nde program düzenledi.
İftar sonrası başlayan programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi. Cami avlusunda ise vatandaşlar tarafından lokum dağıtıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu.
Programda konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Kadir Gecesi'nin Kur'an'ın indirildiği gece olduğunu vurguladı.
Bu gecenin ibadetle geçirilmesinin önemine dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:
"Bu gece dünyanın farklı yerlerinde feryad-ı figan eden, ağlayana anaları, yetimleri, kalp gözüyle duyma gecesi, onlara gönüllerimizi açma, onlarla bir olma duygusunu yaşama gecesidir. Bu gece yüce Mevlanın bize lütfettiği nimetleri paylaşma gecesidir. Malın şükrü vermekle olur, verdikçe artar. Bu gece geçmişin hesabını yapma gecesidir. Ne kadar ömür yaşadıysak onun muhasebesini yapma, yanlışlar varsa düzeltme, güzellikler varsa artırma gayreti içerisinde olma gecesidir. Bu gece Rabbimizden af dileme, rahmet kapısına varma gecesidir. Bu gece ana ve babalarımızın hatır ve gönüllerini alma gecesidir. Bu gece Mevla'ya el açma, yalvarma gecesidir." dedi.
Konuşmanın ardından, program Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun yaptığı duayla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:30 Kaynak: AA
AK Parti, İstanbul, Fatih, Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:06:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Kadir Gecesi programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]