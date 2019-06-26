Son Dakika Haberleri: Fatih'te kafasına poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu
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Fatih'te kafasına poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu

1 saat önce

- Fatih'te kafasına poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli olduİSTANBUL - Fatih'te kafasına siyah poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu öğrenildi.

- Fatih'te kafasına poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu
İSTANBUL - Fatih'te kafasına siyah poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu öğrenildi.
Fatih İskenderpaşa Mahallesi Teyyareci Orhan sokakta 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede sabah saatlerinde bir kadın arkadaşları tarafından ölü olarak bulunmuştu. Yapılan ilk incelemede 34 yaşındaki kadının ayakları bağlı ve başına poşet geçirilmiş halde olduğu öğrenilmişti.
Fatih'te kafasına poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
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