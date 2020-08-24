FATİH'TE KAFE ÖNÜNDEN GEÇERKEN ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

FATİH'TE KAFE ÖNÜNDEN GEÇERKEN ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Fatih'te önünden geçtiği kafede oturan kişinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Fatih'te önünden geçtiği kafede oturan kişinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.Hırsızlık girişimi, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan ancak, yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişi, kafede oturan bir müşterinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak istedi. Müşteri çantasının yerinde olmadığını görünce kaçmak isteyen şüphelinin peşine düşerken bağırdı. Çevredekiler tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin hırsızlık girişimi, işyerinin güvenlik kamerası ile de kaydedildi. Yakalanınca vatandaşlar tarafından dayak yiyen şüpheli, ardından serbest bırakıldı. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:05

Kaynak: DHA

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