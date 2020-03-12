FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ - Son Dakika

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ

6 saat önce

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜCemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/-FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı.

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ, System.String[]

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/-FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı. Fatih Dedeefendi Caddesi'nde kaldırım çalışması yapıldı. Fatih Belediyesi tarafından yüklenici firmaya yaptırılan çalışma sırasında 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir bölümü kaldırım altında kaldı. 1720 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme yaklaşık 40 santimetre aşağıda kaldı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Necmettin Yıldı, "Yaklaşık 30 yıldır bu semtte oturuyorum. Çocukluğumda bu çeşmede elimi yıkamak için merdiven kullanırdım. Burada asfalt yapıla yapıla, tarihi çeşme gözükmüyor" dedi.


Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:18 Kaynak: DHA
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