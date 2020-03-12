FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ - Son Dakika

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ

6 saat önce

FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı.

FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir kısmı kaldırım çalışmasında yer altında kaldı.

Fatih Dedeefendi Caddesi'nde kaldırım çalışması yapıldı. Fatih Belediyesi tarafından yüklenici firmaya yaptırılan çalışma sırasında 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bir bölümü kaldırım altında kaldı. 1720 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme yaklaşık 40 santimetre aşağıda kaldı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Necmettin Yıldı, "Yaklaşık 30 yıldır bu semtte oturuyorum. Çocukluğumda bu çeşmede elimi yıkamak için merdiven kullanırdım. Burada asfalt yapıla yapıla, tarihi çeşme gözükmüyor" dedi.

FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ

Fatih Belediyesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
02:04 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Selçuk: " Özel Kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk...
02:02 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi
02:02 Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü
02:00 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri
01:58 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:13:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]