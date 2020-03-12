Son Dakika › Güncel › FATİH'TE KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİHİ ÇEŞME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI - Son Dakika
FATİH'TE KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİHİ ÇEŞME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
6 saat önce
Fatih Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan ve bugün yapılan kaldırım çalışması sonrasında bir kısmı yer altında kalan tarihi çeşme için Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım taşları söküm çalışması başlattı.
Fatih Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:28 Kaynak: DHA
Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan ve bugün yapılan kaldırım çalışması sonrasında bir kısmı yer altında kalan tarihi çeşme için Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, kaldırım taşları söküm çalışması başlattı. 1720'de Sultan III. Ahmed'in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bulunduğu yere gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla sabah yerleştirilen kaldırım taşlarını söktü. Yapılan çalışmayla birlikte tarihi çeşmenin yer altında kalan kısmı yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Yapılan bu çalışmayla birlikte çeşmenin daha önceden yer altında kalan bölümündeki izler ise dikkat çekti. Çalışmalara ara veren ekipler, kaldırım taşlarını belirlenen seviyeye yarın sabah yeniden yerleştirecek.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Ekiplerin çalışması
-Tarihi çeşmenin görüntüleri
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)
-Detay görüntüler
- İstanbul
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi