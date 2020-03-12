Fatih'te kaldırıma gömülen tarihi çeşme için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te kaldırıma gömülen tarihi çeşme için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Fatih'te kaldırıma gömülen tarihi çeşme için çalışma başlatıldı

6 saat önce

FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan ve bugün yapılan kaldırım çalışması sonrasında bir kısmı yer altında kalan tarihi çeşme için Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım taşları söküm çalışması başlattı.

Fatih'te kaldırıma gömülen tarihi çeşme için çalışma başlatıldı, System.String[]
FATİH Saraçhane'de Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan ve bugün yapılan kaldırım çalışması sonrasında bir kısmı yer altında kalan tarihi çeşme için Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım taşları söküm çalışması başlattı. 1720'de Sultan III. Ahmed'in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan 300 yıllık Damat İbrahim Paşa Camii'nin ön cephesinde bulunan tarihi çeşmenin bulunduğu yere gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla sabah yerleştirilen kaldırım taşlarını söktü. Yapılan çalışmayla birlikte tarihi çeşmenin yer altında kalan kısmı yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Yapılan bu çalışmayla birlikte çeşmenin daha önceden yer altında kalan bölümündeki izler ise dikkat çekti. Çalışmalara ara veren ekipler, kaldırım taşlarını belirlenen seviyeye yarın sabah yeniden yerleştirecek.


- İstanbul
Fen İşleri Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:35 Kaynak: DHA
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