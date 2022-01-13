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Fatih'te kamyonet doğal gaz panosuna çarptı - Son Dakika

Fatih'te kamyonet doğal gaz panosuna çarptı

13.01.2022 21:37

Fatih'te bir kamyonetin doğal gaz panosuna çarpmasının ardından sokaktaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te bir kamyonetin doğal gaz panosuna çarpmasının ardından sokaktaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Ayık Fırın Sokak'ta bir kamyonetin şoförü, aracını kaldırıma park etmek için manevra yapmaya başladı.

Kamyonet, 4 katlı binanın önündeki doğalgaz panosuna çarptı, panonun kırılmasıyla çevreye gaz yayıldı.

Kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, binanın giriş katındaki kahvehaneden çıkan insanlar paniğe kapıldı.

Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler gazı kesti.

İGDAŞ ekipleri panoyu tamir etmek için çalışma başlattı.

Poliin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Fatih'te kamyonet doğal gaz panosuna çarptı
Fatih'te kamyonet doğal gaz panosuna çarptı
Fatih'te kamyonet doğal gaz panosuna çarptı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fatih'te kamyonet doğal gaz panosuna çarptı - Son Dakika
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