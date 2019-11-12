Son Dakika Haberleri: Fatih'te kamyonetin altına kalan kadın hayatını kaybetti (1)
Son Dakika Güncel Fatih'te kamyonetin altına kalan kadın hayatını kaybetti (1) - Son Dakika

Fatih'te kamyonetin altına kalan kadın hayatını kaybetti (1)

6 saat önce

FATİH Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı.

Fatih'te kamyonetin altına kalan kadın hayatını kaybetti (1), System.String[]
FATİH  Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda,  vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Muavin, arka koltuğa geçirdiği kadını taciz etti
Oyuncu Nilgün Belgün, yıllar sonra itiraf etti: Evli yapımcının tacizine uğradım! KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:19:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te kamyonetin altına kalan kadın hayatını kaybetti (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]