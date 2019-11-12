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Fatih'te kamyonetin altına kalan kadın hayatını kaybetti (1)
6 saat önce
FATİH Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:26 Kaynak: DHA
FATİH Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.
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