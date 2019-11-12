Son Dakika Haberleri: Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı.

Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda kamyonetin altında kalan kadın için vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.

Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
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