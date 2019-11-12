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Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
6 saat önce
Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
Fatih Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda kamyonetin altında kalan kadın için vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.
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