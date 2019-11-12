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Fatih'te kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti 2
7 saat önce
FATİH'TE KAMYONETİN ALTINDA KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ 2.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
FATİH'TE KAMYONETİN ALTINDA KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ 2
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