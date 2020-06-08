FATİH'TE KANLAR İÇİNDE BULUNAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

Fatih'te yol kenarında kanlar içinde bulunan kişi hastanede kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki alt geçit girişinde saat 05.30 sıralarında yüzüstü yerde hareketsiz olarak yatan birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri, olayının aydınlatılması amacıyla çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.