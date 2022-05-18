Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak - Son Dakika
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Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak

18.05.2022 15:27
Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak

FATİH'te kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya çalışan kapkaççıyı esnaf dövdü.

FATİH'te kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya çalışan kapkaççıyı esnaf dövdü. Esnafın elinden bıçak çekerek kurtulan kapkaççının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Salı günü saat 11.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadının çantasından bir şeyler alacağı sırada, kimliği belirsiz bir kapkaççı gelerek kadına arkadan çelme takarak düşürdü. Kadının çantasından cep telefonu çalan hırsız hızla olay yerinden kaçmak isterken, çevrede bulunan esnaf kapkaççının peşine düştü. Bir başka sokakta kapkaççıyı yakalayan esnaf, kapkaççıyı dövmeye başladı. Kendisini döven esnaftan yanındaki bıçağı çekerek kurtulan kapkapççı bu sefer kaçmayı başardı. Esnaf, kapkaççıyı ellerinden kaçırmalarına rağmen cep telefonunu almayı başardı.

Olay anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaçan kapkaççıyı yakalamaya çalışan çevre sakinlerinden Murat Demir, "Yukarı sokakta, esnaf hırsızı yakalayamamış. Biz de arkadaşlarla yakalamaya çalıştık. Ona yumruk attık. O da bize vurmaya çalıştı, sonra bıçak çekip kaçtı. Elinde telefon vardı. Saklamaya çalışıyordu" dedi.


Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak
Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak
Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak
Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak
Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak
Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak
Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak
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Kaynak: DHA

Cerrahpaşa, Esnaf, Fatih, Salı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te kapkaç şüphelisine dayak - Son Dakika


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