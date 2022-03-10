Fatih'te kar hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Fatih'te kar hazırlıkları tamamlandı

10.03.2022 00:57
Fatih'te kar hazırlıkları tamamlandı

Fatih Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışına ilişkin uyarılarının ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıkları tamamladı.

Fatih Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışına ilişkin uyarılarının ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıkları tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kar yağışının Marmara Bölgesi ve İstanbul'u etkisi altına alacağına yönelik açıklamalarının ardından Fatih Belediyesi ekipleri hazırlık çalışmalarına başladı. Karla mücadele kapsamında; 25 adet kürekli tuzlama aracı, 15 adet iş makinesi, 2 adet loder, 5 adet tuzlama kamyonu, gündüz 400 gece 170 personel ilçenin yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için görev alacak. Ayrıca yaşlı, engelli vatandaşlar için 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak. - İSTANBUL

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te kar hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te kar hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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