Son Dakika Haberleri: Fatih'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

Fatih'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

1 saat önce

Fatih'te karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen iki kişi, hayatını kaybetti.

Fatih'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü, System.String[]
Fatih'te karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen iki kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tekstil sektöründe çalışan Halil G'nin (54) işe gelmemesi üzerine şüphelenen ağabeyi, kardeşinin bulunduğu Molla Gürani Mahallesi'ndeki adrese gitti.

Kapıyı zorla açarak içeri giren ağabeyi, Halil G. ile Özbek asıllı Zubayda A'nın (43) cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bu kişilerin bacadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

İGDAŞ ekipleri de olay yerinde, ortamda temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezinin bulunmadığını ve banyodaki bacanın tamamen tıkalı olduğunu tespit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:30 Kaynak: AA

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