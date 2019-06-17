Son Dakika Haberleri: Fatih'te kargo acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı
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Fatih'te kargo acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Fatih'te bir kargo acentesine giren silahlı 3 şüpheli ile iş yerindeki 2 kişi arasında çıkan olayda, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fatih'te kargo acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Fatih'te bir kargo acentesine giren silahlı 3 şüpheli ile iş yerindeki 2 kişi arasında çıkan olayda, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Genç Türk Sokak'taki bir otelin bodrum katındaki kargo işletmesine gelen silahlı yabancı uyruklu Tengızı Pkhakadze (56), Garun Kubiev (42) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, buradakilerden yere yatmalarını istedi.
Şüphelilerden biri yere yatmayan Khazhasulav Isakov'u (51) silahla vurarak yaraladı. Bunun üzerine iş yerinde arbede çıktı. Daha sonra arbede sırasında şüphelilerin düşürdüğü tabancayı alan yaralı şahsın oğlu Isparol Isakov (23), kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düştü.
Isparol Isakov'un kaçan şüphelilerin ardından ateş etmesiyle şüphelilerden Tengızı Pkhakadze vuruldu.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tengızı Pkhakadze, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisi devam ediyor.
Olay yerine gelerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede, bir susturucu takılı tabanca, dört şarjör, bir bıçak ve bir miktar mermi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:30 Kaynak: AA
Kemalpaşa Mahallesi, Fatih, Güncel
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