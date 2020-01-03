FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI - Son Dakika

FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI

6 saat önce

Fatih'te bir işyerinin kepengini kendilerine özel düzenekli uzaktan kumanda ile açarak kasa hırsızlığı yapan şüpheliler, yakalandı.

FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI, System.String[]
Fatih'te bir işyerinin kepengini kendilerine özel düzenekli uzaktan kumanda ile açarak kasa hırsızlığı yapan şüpheliler, yakalandı.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde 19 Aralık akşamı saat 22.30'da asayiş denetimi yapan polis ekipleri şüphelendikleri taksiyi durdurarak içindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Araçtan inen Fırat K. (23), Kahraman A. (41), Oktay L. (23) ve Kemal Ş. (37) isimli şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alırken, üzerlerinde yapılan aramada 2 tornavida, kar maskesi, kepenk açma ve kapamada kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, yakalandığı sırada üzerinden Tarık K.(34) adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüphelinin gerçek kimliğinin Kemal Ş.(37) olduğu belirledi. Kemal Ş.'nin 16 ayrı suçtan aranması ve 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken,  600 lira para cezası bulunduğu ve yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin, uygulama noktasında durdurulmadan kısa bir süre önce Mollafenari Mahallesindeki bir işyerinin kendilerine ait özel düzenekli uzaktan kumanda ile kepengini açarak kasa hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Yakalanan şüpheliler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheli Fırat K. ve Kahraman A. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oktay L. ise adli makamlarca serbest bırakılırken, Kemal Ş. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Özel kumanda ile kepengin açılması


- İstanbul
Aralık, Fırat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
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